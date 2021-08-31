Украинцам рассказали, как проверить качество доставки еды и что делать, если заказ испорчен

В Украине во время карантина значительно вырос спрос на сервис доставки еды, однако в последнее время стало страдать качество, и клиенты чаще жалуются то на серьезные опоздания курьеров, то на поврежденные упаковки, то на обвесы. Эксперт объяснил, на что важно обращать внимание при получении заказа, и что делать, если он оказался испорченным.

Об этом шеф-повар Дмитрий Руденко рассказал в программе " Ранок з Україною " на канале "Украина".

По каким критериям оценивать качество доставки еды

В первую очередь специалист рекомендует обратить внимание на вид курьера - в маске ли он и с перчатками. Так, в ситуации, когда доставщик в день может контактировать с многими десятками клиентов - такие требования действительно важны.

Далее проверьте, как упаковано заказанное блюдо. Упаковка ​​должна быть целостной и без повреждений.

Требования к температуре: горячие блюда должны быть не ниже 45 градусов (около 40 градусов - это допустимый минимум), а холодные - до 16 градусов (максимум - 18 градусов).

Проверьте также вес привезенного вам блюда, чтобы он соответствовал указанному в заказе (на сайтах также должны отмечать допустимые отклонения).

Что делать, если доставленная еда плохого качества

Шеф-повар рекомендует сразу отказываться от заказа, если вы заметили, что пакет поврежден.

"Говорите, что вы не принимаете эту доставку! Вы можете пожаловаться в ресторан, где делали заказ, и они должны привезти вам новый", - отметил Руденко.

В случае, если вы уже расплатились с курьером, и только потом заметили испорченный заказ, тогда стоит сфотографировать блюдо и связаться с администрацией ресторана, ведь репутация сейчас - на вес золота.