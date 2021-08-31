Украинцам рассказали, как проверить качество доставки еды и что делать, если заказ испорчен
В Украине во время карантина значительно вырос спрос на сервис доставки еды, однако в последнее время стало страдать качество, и клиенты чаще жалуются то на серьезные опоздания курьеров, то на поврежденные упаковки, то на обвесы. Эксперт объяснил, на что важно обращать внимание при получении заказа, и что делать, если он оказался испорченным.
Об этом шеф-повар Дмитрий Руденко рассказал в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".
По каким критериям оценивать качество доставки еды
- В первую очередь специалист рекомендует обратить внимание на вид курьера - в маске ли он и с перчатками. Так, в ситуации, когда доставщик в день может контактировать с многими десятками клиентов - такие требования действительно важны.
- Далее проверьте, как упаковано заказанное блюдо. Упаковка должна быть целостной и без повреждений.
- Требования к температуре: горячие блюда должны быть не ниже 45 градусов (около 40 градусов - это допустимый минимум), а холодные - до 16 градусов (максимум - 18 градусов).
- Проверьте также вес привезенного вам блюда, чтобы он соответствовал указанному в заказе (на сайтах также должны отмечать допустимые отклонения).
Что делать, если доставленная еда плохого качества
Шеф-повар рекомендует сразу отказываться от заказа, если вы заметили, что пакет поврежден.
"Говорите, что вы не принимаете эту доставку! Вы можете пожаловаться в ресторан, где делали заказ, и они должны привезти вам новый", - отметил Руденко.
В случае, если вы уже расплатились с курьером, и только потом заметили испорченный заказ, тогда стоит сфотографировать блюдо и связаться с администрацией ресторана, ведь репутация сейчас - на вес золота.
Напомним, недавно в Киеве разоблачили наглого мошенника, который прикидывается курьером службы доставки.
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