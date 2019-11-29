Украинский поп-идол 90-х неожиданно вернулся на сцену: появились фото

Кумир 90-х, известный украинский артист ЕL Кравчук возвращается на сцену – он стал одним из приглашенных гостей команды "Отдыхаем вместе" на Второй игре "Лиге смеха" в рамках Зимнего кубка. В этот раз на сцену выйдет пять команд: сборная Кременчуга, Fazzers, "Отдыхаем вместе", "Дикий молодняк" и "Днепр".

ЕL Кравчук признался, что для него участие в юмористическом телевизионном проекте – совершенно новый опыт.

EL Кравчук вернулся на сцену

"Я впервые участвую в подобном юмористическом телевизионном проекте, хотя с детства являюсь поклонником подобных программ. Мы несколько раз репетировали с командой и другими приглашенными артистами. И, поверьте, если бы я не был вишенкой на торте этого выступления, вы бы меня здесь не увидели", - рассказал артист после съемок шоу.

EL Кравчук вернулся на сцену

Во время своего выступления на Зимнем Кубке EL Кравчук презентовал отрывок из своей новой песни, которая называется "Алло".

"За время репетиций ее уже успели многие за кулисами выучить и даже начали напевать, что очень приятно", - рассказал артист и признался, что давно уже знаком с ведущим проекта Евгением Кошевым, так как его супруга Ксения много лет назад была участницей балета EL Кравчука.

"Более того, Ксюша снялась в двух моих клипах, а в одном из видео под названием "Сумасшедшая" даже сыграла главную роль", - добавил певец.

EL Кравчук вернулся на сцену

Посмотреть Вторую игру в рамках Зимнего Кубка "Лиги смеха" можно будет на телеканале "1+1" в пятницу, 29 ноября, в 20:25.