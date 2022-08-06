Полковник объяснил, кого сейчас призывают в армию, и много ли добровольцев

В Украине с 25 февраля проходит всеобщая мобилизация. 22 мая депутаты ВР приняли законопроект о продлении мобилизации до 23 августа. Жители страны интересуются, кого же сейчас призывают в армию, ведь очень много добровольцев.
На этот вопрос ответил полковник Руслан Тригуб, возглавляющий Дарницкий ТЦК в Киеве, пишет Громадське.
По словам Руслана, количество добровольцев сейчас уменьшилось, если сравнивать с началом полномасштабного вторжения России.
"Все очереди в территориальные центры, которые показывают по телевидению, — это очереди людей, желающих получить отсрочку, пройти медицинскую комиссию или какие-то другие вопросы. Из 100 человек добровольцев будет около трех. А в начале агрессии из каждой сотни только трое приходили за справкой", - уточнил полковник.
По словам Тригуба, есть военно обученный ресурс – это лица, служившие в армии. этих людей учили, государство на них тратило средства, когда они служили на срочной военной службе.
"Их не надо переучивать — нужно только напомнить, что они знают. Человек может не хотеть служить, ему может хотеться быть дома, у него здесь семья и все такое. Есть и люди, которые не служили в армии, но хотят защищать государство. Однако если есть требования призывать обученный ресурс: людей, которые учились на танкистов, артиллеристов, стрелков, гранатометчиков, то мы вызываем, прежде всего, именно их", - рассказал Руслан.
Он сообщил, что добровольцев тоже будут отправлять на фронт, но не сразу. Также будут призывать в армию тех военнообязанных мужчин или резервистов, у которых нет отсрочки по службе.
Полковник объяснил, если человеку вручают повестку — это не значит, что он придет и его сразу отправят служить. Это значит, что нужно проверить учетные данные, семейное положение, местожительство, работу, состояние здоровья. Раз в пять лет военнообязанный должен прибывать в терцентр и проходить медицинскую комиссию. Но 99% этого не делают.
Как мы ранее писали, Рада расширила список лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.