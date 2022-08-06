Полковник пояснив, кого зараз призивають в армію, і чи багато добровольців

Чи приходять зараз добровольці?

За словами Руслана, кількість добровольців зараз зменшилася, якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення Росії.

"Всі черги в територіальні центри, які показують по телебаченню, — це черги людей, які бажають отримати відстрочку, пройти медичну комісію або якісь інші питання. Зі 100 осіб добровольців буде близько трьох. А на початку агресії з кожної сотні тільки троє приходили за довідкою", - уточнив полковник.

Кого зараз забирають в армію

За словами Тригуба, є військово навчений ресурс - це особи, які служили в армії. цих людей вчили, держава на них витрачала кошти, коли вони служили на строковій військовій службі.

"Їх не треба переучувати — потрібно тільки нагадати, що вони знають. Людина може не хотіти служити, їй може хотітися бути вдома, у неї тут сім'я і все таке. Є й люди, які не служили в армії, але хочуть захищати державу. Однак якщо є вимоги закликати навчений ресурс: людей, які вчилися на танкістів, артилеристів, Стрільців, гранатометників, то ми викликаємо, перш за все, саме їх", - розповів Руслан.

Він повідомив, що добровольців теж будуть відправляти на фронт, але не відразу. Також призиватимуть в армію тих військовозобов'язаних чоловіків або резервістів, у яких немає відстрочки по службі.

Чи означає повістка відразу армію?

Полковник пояснив, якщо людині вручають повістку - це не означає, що вона прийде і її відразу відправлять служити. Це означає, що потрібно перевірити облікові дані, сімейний стан, місце проживання, роботу, стан здоров'я. Раз на п'ять років військовозобов'язаний повинен прибувати в терцентр і проходити медичну комісію. Але 99% цього не роблять.