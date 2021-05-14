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Украинский певец лег под нож хирурга после съемок в МастерШеф: как он выглядит сейчас

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Пятница 14 мая 2021 16:58
Украинский певец лег под нож хирурга после съемок в МастерШеф: как он выглядит сейчас Коллаж РБК-Украина: Ivan NAVI сделали операцию после МастерШеф
Автор: Светлана Мащенко

Знаменитый украинский певец Ivan NAVI (Иван Сяркевич) попал на операционный стол сразу после участия в программе МастерШеф. Во время съемок у артиста случился приступ аппендицита, после чего его срочно доставили в больницу. Инцидент случился еще в конце апреля, и теперь с певцом все хорошо - недавно он покрасовался на вручении премии YUNA.

Подробности Ivan NAVI рассказал в своем блоге в Instagram.

"Со съемочной площадки на операционный стол. Такого у меня еще не было. Сейчас в реанимационной палате отхожу от операции, которую ночью сделали в клинике института хирургии имени Шалимова", - написал он.

Музыкант с болями провел на съемках полдня. Он думал, что схватил живот, и врач колол ему обезболивающее прямо на площадке шоу. Но это не помогало.

После медики провели пальпацию живота и с подозрением на аппендицит отправили Ивана в больницу.

"На тот момент, я уже почти не мог стоять на ногах, но думал, что оно пройдет, как проходило всегда... Врач-хирург после операции сказал, что аппендикс мог разорваться в любой момент, а операция была намного сложнее, чем планировали", - добавил он.

Украинский певец лег под нож хирурга после съемок в МастерШеф: как он выглядит сейчас

Фото: Ivan NAVI попал с аппендицитом в больницу после МастерШефа (instagram.com/ivan_naviofficial)

Теперь же артист восстановился и советует поклонникам не пренебрегать своим здоровьем и прислушиваться к сигналам организма.

12 мая певец был уже "в строю", с удовольствием позируя в фотозоне перед церемонией вручения премии YUNA. Его хит "Холодна ніч" номинировался на звание лучшего электронного хита, но уступил награду песне "Bonfire" группы TVORCHI.

Украинский певец лег под нож хирурга после съемок в МастерШеф: как он выглядит сейчас

Фото: Ivan NAVI на премии YUNA (instagram.com/ivan_naviofficial)

Ранее мы писали, что звезда "Квартала 95" пожаловалась на ужасные боли после перенесенной операции.

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