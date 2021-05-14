Украинский певец лег под нож хирурга после съемок в МастерШеф: как он выглядит сейчас
Знаменитый украинский певец Ivan NAVI (Иван Сяркевич) попал на операционный стол сразу после участия в программе МастерШеф. Во время съемок у артиста случился приступ аппендицита, после чего его срочно доставили в больницу. Инцидент случился еще в конце апреля, и теперь с певцом все хорошо - недавно он покрасовался на вручении премии YUNA.
Подробности Ivan NAVI рассказал в своем блоге в Instagram.
"Со съемочной площадки на операционный стол. Такого у меня еще не было. Сейчас в реанимационной палате отхожу от операции, которую ночью сделали в клинике института хирургии имени Шалимова", - написал он.
Музыкант с болями провел на съемках полдня. Он думал, что схватил живот, и врач колол ему обезболивающее прямо на площадке шоу. Но это не помогало.
После медики провели пальпацию живота и с подозрением на аппендицит отправили Ивана в больницу.
"На тот момент, я уже почти не мог стоять на ногах, но думал, что оно пройдет, как проходило всегда... Врач-хирург после операции сказал, что аппендикс мог разорваться в любой момент, а операция была намного сложнее, чем планировали", - добавил он.
Фото: Ivan NAVI попал с аппендицитом в больницу после МастерШефа (instagram.com/ivan_naviofficial)
Теперь же артист восстановился и советует поклонникам не пренебрегать своим здоровьем и прислушиваться к сигналам организма.
12 мая певец был уже "в строю", с удовольствием позируя в фотозоне перед церемонией вручения премии YUNA. Его хит "Холодна ніч" номинировался на звание лучшего электронного хита, но уступил награду песне "Bonfire" группы TVORCHI.
Фото: Ivan NAVI на премии YUNA (instagram.com/ivan_naviofficial)
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