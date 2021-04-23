Звезда "Квартала 95" пожаловалась на ужасные боли после перенесенной операции
Звезда комедийного ситкома "Однажды под Полтавой" производства "Студии Квартал 95" Анна Саливанчук пожаловалась на ужасные боли, которые она испытывает после перенесенной операции.
Об этом актриса рассказала в своем Instagram.
В сториз Анна записала несколько видео - на них она в шейном корсете, который вынуждена носить после выписки из больницы.
Юмористка призналась, что после операции практически лишилась сна из-за дискомфорта и болей. Без корсета она не может обходиться, ведь мышцы должны привыкнуть. Кроме того, она пока не готова смотреть на оставшийся после операции шрам.
"Не сплю, поскольку не совсем хорошо себя чувствую", - говорит Саливанчук.
По ночам она смотрит сериал о медиках и мечтает, чтобы ее сын Глеб стал доктором и помогал людям.
Скрин: Анна Саливанчук рассказала о состоянии после операции (instagram.com/salivanchuk.anna)
Напомним, что актриса долго страдала от грыжи позвоночника, из-за чего решилась на непростую операцию.
Впрочем, в больнице она долго не задержалась, покинув медучреждение, ведь дома помогают даже стены. Девушка несколько дней назад рассказала, что делать перевязки каждое утро и колоть обезболивающее ей будет мама.
Швы должны снять уже скоро, но пока актриса ограничена в движениях - ведь при поворотах головы испытывает боли.
Ранее мы писали, что звезды "Квартала 95" рассказали про "пикантные" ситуации на сцене.