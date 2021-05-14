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Український співак ліг під ніж хірурга після зйомок у МастерШеф: як він виглядає зараз

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П'ятниця 14 травня 2021 16:58
Український співак ліг під ніж хірурга після зйомок у МастерШеф: як він виглядає зараз Колаж РБК-Україна: Ivan NAVI зробили операцію після МастерШеф
Автор: Світлана Мащенко

Знаменитий український співак Ivan NAVI (Іван Сяркевич) потрапив на операційний стіл відразу після участі в програмі МастерШеф. Під час зйомок у артиста стався напад апендициту, після чого його терміново доставили в лікарню. Інцидент трапився ще в кінці квітня, і тепер зі співаком все добре - нещодавно він покрасувався на врученні премії YUNA.

Подробиці Ivan NAVI розповів у своєму блозі в Instagram.

"Зі знімального майданчика на операційний стіл. Такого у мене ще не було. Зараз в реанімаційній палаті відходжу від операції, яку вночі зробили в клініці Інституту хірургії імені Шалімова", - написав він.

Музикант з болями провів на зйомках півдня. Він думав, що схопив живіт, і лікар колов йому знеболююче прямо на майданчику шоу. Але це не допомагало.

Після медики провели пальпацію живота і з підозрою на апендицит відправили Івана в лікарню.

"На той момент, я вже майже не міг стояти на ногах, але думав, що воно пройде, як проходило завжди... Лікар-хірург після операції сказав, що апендикс міг розірватися в будь-який момент, а операція була набагато складніше, ніж планували", - додав він.

Український співак ліг під ніж хірурга після зйомок у МастерШеф: як він виглядає зараз

Фото: Ivan NAVI потрапив з апендицитом в лікарню після МастерШефа (instagram.com/ivan_naviofficial)

Тепер же артист відновився і радить шанувальникам не нехтувати своїм здоров'ям і прислухатися до сигналів організму.

12 травня співак був уже "в строю", із задоволенням позуючи у фотозоні перед церемонією вручення премії YUNA. Його хіт "Холодна ніч" номінувався на звання найкращого електронного хіта, але поступився нагородою пісні "Bonfire" групи TVORCHI.

Український співак ліг під ніж хірурга після зйомок у МастерШеф: як він виглядає зараз

Фото: Ivan NAVI на премії YUNA (instagram.com/ivan_naviofficial)

Раніше ми писали, що зірка "Кварталу 95" поскаржилася на жахливі болі після перенесеної операції.

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Новини України Життя певец Ivan NAVI
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