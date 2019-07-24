Украинский певец, гастролирующий в России, завершает карьеру

Макс Барских - украинский певец, который активно гастролировал в России, решил завершить музыкальную карьеру. Перед этим он планирует поехать на гастроли со своим последним туром. Об этом артист рассказал каналу Муз-ТВ

Причиной ухода певца со сцены стал недостаток времени для личной жизни. Именно поэтому исполнитель принял решение покинуть сцену.

"Мне хочется уделить немножко времени своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям и возвращаюсь одиноким домой, и засыпаю один...", - поделился Барских.

Артист планирует гастроли по Соединенным Штатам, Канаде, Австралии и европейским странам.

"Впервые поедем в Австралию, Копенгаген, Чехию. Есть вероятность того, что этот тур будет последним", – заявил музыкант.

Видео: Макс Барских (YouTube/Муз-ТВ)

Отметим, что Барских неоднократно ездил с концертами в Россию, где у него много поклонников. На его страницах в соцсетях фанаты пишут, что с нетерпением ждут певца в РФ.

Напомним, что Макс Барских, популярный украинский певец, попал в неприятную ситуацию во время вечеринки в Каннах. Видео с неприятным инцидентом Барских опубликовал на своей странице в Instagram, чем вызвал возмущение своих поклонников.

Ранее мы писали о том, что украинский артист Макс Барских попал в серьезную аварию в Лос-Анжелесе.