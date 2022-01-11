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Украинский пес-"патриот" взорвал сеть своим видео и стал звездой Тик Ток

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Вторник 11 января 2022 09:27
Украинский пес-"патриот" взорвал сеть своим видео и стал звездой Тик Ток Собака пограничников взорвала сеть (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Уже не в первый раз украинские собаки покоряют сердца людей. На этот раз звездой Тик Ток стала "патриотичная" овчарка Вайрис, которая помогает с работой пограничникам.

Видео с животным опубликовали на странице Государственной пограничной службе Украины.

Собака стала звездой соцсети

Отмечается, что после сюжета о "собаке-патриоте", который вышел на Суспильном, на Facebook ролик посмотрели более миллиона людей.

"Поздравляем миллионершу из Тиктока – служебную собаку Вайрис еще с одним миллионом – теперь и на Facebook. Сюжет Суспильного об овчарке, которая служит в Херсонском отряде, опубликованный на странице Госпогранслужбы в канун Нового года, уже охватил более 1,3 млн аудитории соцсети, собрал более тысячи положительных комментариев и более 58 тысяч лайков", - сообщили на странице.

Почему Вайрис это пес-"патриот"?

Овчарке всего три года, она служит в Херсонской области и помогает во всем нашим пограничникам. Животное всегда отвечает лаем на приветствие "Слава Украине".

Как мы ранее писали, в Украине замечен пес, который реагирует на приветствие "Слава Украине".

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