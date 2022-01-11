ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Український "пес-патріот" підірвав мережу своїм відео і став зіркою ТіК Ток

Новость на русском →
Вівторок 11 січня 2022 09:27
Український "пес-патріот" підірвав мережу своїм відео і став зіркою ТіК Ток Собака прикордонників підірвала мережу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вже не вперше українські собаки підкорюють серця людей. Цього разу зіркою ТіК Ток стала "патріотична" вівчарка Вайріс, яка допомагає з роботою прикордонникам.

Відео з твариною опублікували на сторінці Державній прикордонній службі України.

Собака стала зіркою соцмережі

Відзначається, що після сюжету про "собаку-патріота", який вийшов на суспільному, на Facebook ролик подивилися більше мільйона людей.

"Вітаємо мільйонершу з Тіктока-службову собаку Вайріс ще з одним мільйоном-тепер і на Facebook. Сюжет суспільного про вівчарку, яка служить у Херсонському загоні, опублікований на сторінці Держприкордонслужби напередодні Нового року, вже охопив понад 1,3 млн аудиторії соцмережі, зібрав понад тисячу позитивних коментарів і понад 58 тисяч лайків", - повідомили на сторінці.

Чому Вайріс це пес - "патріот"?

Вівчарці всього три роки, вона служить в Херсонській області і допомагає у всьому нашим прикордонникам. Тварина завжди відповідає гавкотом на привітання"Слава Україні".

Як ми раніше писали, в Україні помічений пес, який реагує на привітання "Слава Україні".

Читайте РБК-Україна в Google News
собака
LITE
Як "вижити" в гостях, якщо ти на дієті: дієтолог запропонувала варіанти рішень
Як "вижити" в гостях, якщо ти на дієті: дієтолог запропонувала варіанти рішень