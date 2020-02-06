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Украинский музыкант признался в наркотической зависимости: все детали

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 10:59
Украинский музыкант признался в наркотической зависимости: все детали
Лидер группы "Мачете" признался, что употреблял наркотики (фото: instagram.machete.tokio)

Ярослав Малый рассказал о времени, когда он употреблял запрещенные вещества

Лидер группы "Токио" и "Мачете" Ярослав Малый откровенно признался, что употреблял наркотики. По словам музыканта, он подсел на запрещенные вещества 15 лет назад, но сейчас в его жизни нет об этом даже упоминания. Артист сообщил, что под воздействием допинга записал даже целый альбом.

Также Ярослав отметил, что спасти человека от наркотиков может только он сам. Никакие врачи, друзья и уговоры не помогут человеку справиться с пагубной привычкой. Музыкант называет период в своей жизни с наркотиками "потерянным временем".

"Они были в моей жизни, и я столкнулся с этим очень серьезно. Но в один момент я понял, что это мне не нужно. Здесь нужно знать одно, пока сам человек не поймет, что ему это не нужно, никакие врачи, родные, друзья не помогут, ничего не спасет от этого. В моей жизни их нет уже лет 15, и я уверенно говорю, что с ними это было потерянное время", - рассказал Ярослав в интервью "Сегодня".

Музыкант отметил, что в жизни артиста всегда много соблазнов, но противостоять им очень трудно.

"Ты каждый раз с чем-то сталкиваешься. Это беспрерывная работа над собой. Это не вопрос в том, что ты соблазнился на деньги, нет. Это вопрос: ты сейчас настоящий или себя потерял? Человек – это его эго. И эта вещь, которая будет с нами происходит до самого последнего вздоха в нашей жизни", - сказал певец.

Напомним, что Ярослав Малый уроженец Кривого Рога. Пик популярности группы "Токио" пришелся на 2010 год. Он автор саундтреков к фильмам "9 рота", "Обитаемый остров", "Жара". Он состоит в браке, у него четверо детей. В последнее время дает гастроли в России.

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