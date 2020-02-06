ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український музикант зізнався в наркотичній залежності: усі деталі

STYLERЖиття    06.02.2020 - 10:59
Український музикант зізнався в наркотичній залежності: усі деталі
Лідер гурту "Мачете" зізнався, що вживав наркотики (фото: instagram.machete.tokio)

Ярослав Малий розповів про час, коли він вживав заборонені речовини

Лідер групи "Токіо" і "Мачете" Ярослав Малий відверто зізнався, що вживав наркотики. За словами музиканта, він підсів на заборонені речовини 15 років тому, але зараз у його житті немає про це навіть згадки. Артист повідомив, що під впливом допінгу записав навіть цілий альбом.

Також Ярослав зазначив, що врятувати людину від наркотиків може тільки він сам. Ніякі лікарі, друзі і вмовляння не допоможуть людині впоратися з пагубною звичкою. Музикант називає період свого життя з наркотиками "втраченим часом".

"Вони були в моєму житті, і я зіткнувся з цим дуже серйозно. Але в один момент я зрозумів, що це мені не потрібно. Тут потрібно знати одне, поки сама людина не зрозуміє, що йому це не потрібно, ніякі лікарі, рідні, друзі не допоможуть, нічого не врятує від цього. У моєму житті їх немає вже років 15, і я впевнено кажу, що це з ними було втрачено час", - розповів Ярослав в інтерв'ю "Сегодня".

Музикант зазначив, що в житті артиста завжди багато спокус, але протистояти їм дуже важко.

"Ти кожен раз з чим стикаєшся. Це безперервна робота над собою. Це не питання в тому, що ти спокусився на гроші, немає. Це питання: ти зараз справжній або втратив щось? Людина – це її его. І ця річ, яка буде з нами відбувається до самого останнього подиху в нашому житті", - сказав співак.

Нагадаємо, що Ярослав Малий уродженець Кривого Рогу. Пік популярності групи "Токіо" припав на 2010 рік. Він автор саундтреків до фільмів "9 рота", "Залюднений острів", "Спека". Він одружений, у нього четверо дітей. Останнім часом дає гастролі в Росії.

У МакSim серйозні проблеми зі здоров'ям: співачка йде зі сцени Українська співачка представила новий вибуховий кліп
Новини України певец
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся