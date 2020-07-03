Украинский курорт уходит на жесткий карантин: что запрещено

В Украине на более жесткий карантин уходит курорт на Волыни. В частности, ограничения будут касаться отдыха возле Шацких озер. С 3 июля комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на Волыни приняла решение усилить карантинные ограничения в районах с массовым отдыхом людей.

На территории района с 3 июля вступили в силу ограничения в местах отдыха возле озер, в том числе и в Шацком районе. Запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугороднем внутриобластном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Как сообщила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, анализ эпидемиологической ситуации показывает, что уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области находится на стабильно высоком уровне. По состоянию на 2 июля регион занял 4 место в Украине по распространению коронавирусной инфекции.

Комиссия постановила с 3 июля:

Запретить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугороднем внутриобластном сообщении в Шацком районе.

Провести контролирующими органами проверку заведений на территории области, которые предоставляют услуги по размещению, в том числе и базы отдыха, площадки для кемпинга, хостелы, санатории, пансионаты, летние лагеря.

Шацкой районной администрации рекомендовано принять дополнительные решения для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут усилить карантин в Одесской области.