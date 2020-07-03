Карантин могут ужесточить: под угрозой Одесская область

В Украине могут ужесточить карантин (Коллаж РБК-Украина)

Более жесткий карантин могут ввести в отдельных городах и селах

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлили до 31 июля. На данный момент в стране действует адаптивный вариант, который содержит только некоторые ограничения для населения. Однако в ближайшее время карантинные запреты могут стать строже из-за большого количества инфицированных.

Карантинные меры могут ужесточить не по всей стране, а вводить точечно, на уровне городов и даже сел. Как объяснил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью для "Сегодня", введение карантинных мер должно быть целевым.

"Вероятность есть и это может произойти в июле, в ближайшее время. Может быть такое, что карантин усилят. Когда динамика заболеваемости усиливается, и мы видим вспышку, тогда нужно вводить ограничения. Правильно даже вводить карантин по городам, селам. Уже были случаи, когда в селе много было заболевших и его закрывали, и внутри села люди тоже были на самоизоляции. Допустим, 10% заболевших жителей села находятся на самоизоляции — кто-то выздоравливает, кому-то нужна госпитализация — через две-четыре недели ситуация нормализуется, новых случаев нет — тогда можно село открывать. Меры должны быть очень целевыми, таргетированными по конкретной ситуации, в конкретном населенном пункте. То есть надо смотреть по группам людей, которые живут вместе и могут легко передать друг другу вирус", - отметил Милованов.

Он добавил, что в зоне риска находится Одесса и область, так как в Молдове зафиксировали вспышку коронавируса.

"Мы прогнозируем, что вспышка будет в Одесской области не столько из-за туристов и невыполнения правил, а из-за того, что в Молдове сейчас большая вспышка. Одесская область находится рядом. Это представляет для нас определенную опасность, потому что вспышка может передаться в Одессу, а через внутренних туристов распространиться по Украине. Если не принять более жестких мер, чтобы ограничить распространение вируса в Одесской области, то есть большая вероятность, что вирус развезут в ключевые крупные города — Киев, Харьков, Днепр и так далее. За этим надо следить, усилить контроль выполнения карантинных мер в области и в городе Одесса", - рассказал экс-министр и президент Киевской школы экономики.

Он предположил, что ситуация с карантином будет продолжаться и далее и украинцам нужно научиться жить в новых реалиях.

"Сейчас идет вторая вспышка и по Украине, и по миру. Пока нет вакцины или выработки иммунитета у переболевших. Поэтому эта ситуация будет продолжаться. Но, я думаю, люди не готовы жить в жестком карантине. Люди не готовы закрыться дома, поэтому надо готовиться к новой реальности — думать, как мы будем работать, учиться, передвигаться, общаться при условии, что мы будем уделять много внимания своему здоровью и здоровью людей вокруг нас", считает Милованов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам придумали новые штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

А также рассказывали о том, что в Украине после сурового карантина открыли кинотеатры.

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Автор: Анна Шиканова