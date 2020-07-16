Украинский курорт сотрясали сильнейшие молнии: такое увидишь не каждый день

На курорте Азовского моря - Бердянске, 15 июля бушевала непогода. В небе появились сильнейшие молнии, стихия бушевала во всю. Местные жители давно такого не видели и с удовольствием делятся своими фотографиями в соцсетях.

Как сообщает издание "Наш город", тучи окрасились в алый и лиловый цвета. Глаз невозможно оторвать. Молнии ударялись в море и "таяли" в воздухе. Все происходило моментально.

В Бердянске вовсю сверкали молнии (фото: nashemisto.dp.ua)

Напомним, что молния - это электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может происходить во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10-500 тысяч ампер, напряжение - от десятков миллионов до миллиарда вольт.

Отметим, что циклон в Украине натворил много беды. Например, в Харькове ливни затопили город так, что люди переправлялись по улицам на лодках. В Запорожье также дожди парализовали город и остановили транспорт.

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