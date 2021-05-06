Украинский композитор получил голливудскую музыкальную премию

Данная композиция входит в авторский альбом Куценко Patterns on the Stones ("Узоры на камнях").

В записи принимали участие музыканты украинского происхождения китайского Филармонического оркестра "Чжанцзяцзе" Константин Слободенюк (флейта), Анастасия Дробышевская (скрипка), Игорь Солодовник (альт) и Оксана Толмачева (виолончель).

Куценко заявил, что не сможет приехать за наградой лично 29 мая. Это связано с пандемическими ограничениями. При этом он поблагодарил всех своих коллег, которые принимали участие в записи композиции.

Тарас Куценко родился в музыкальной семье в 1977 году в Казани. При этом с 2010 года жил в Харькове, где был дирижером Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский".

В 2018 году он уехал в Китай, где в 2019 году основал филармонический оркестр "Чжанцзяцзе". Интересно, что участниками оркестра стали украинские музыканты.