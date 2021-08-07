Украинский истребитель перехватил над Карпатами "кукурузник" (видео и фото)

Боевая авиация была поднята на выполнение операции по перехвату нарушителя сегодня утром - около половины восьмого.

Истребитель МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина, которая базируется в Луцке, совершил сопровождение "кукурузника" до прикарпатского аэродрома с принудительной посадкой.

Далее нарушителем уже занялись правоохранительные органы.

Как рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пролет Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда.

Информацию передали пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госгранице, после чего обратились к подразделению ПВО ВСУ.

В "кукурузнике" находились четыре человека. Они бросились наутек сразу после принудительной посадки - пытались уехать на авто.

"О данном правонарушении было сообщено подразделению УСБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуре. В настоящее время проводится мероприятия фиксации правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством", - рассказали пограничники.

Были открыты уголовные производства по ст. 334 (нарушение правил международных полетов) УК.

Видео: пограничники показали, как задерживали контрабандистов с "кукурузника", который перехватил истребитель ВСУ

В сети тоже высказывают мнение, что нарушители-контрабандисты "работали" по привычной для них схеме переправки товаров из одной страны в другую, а саму операцию по перехвату Ан-2 при помощи боевого истребителя комментируют с иронией.

Вот на**га было??? То пацаны со Старкона с заработок возвращались.

Контрабанда сигарет?!

Скорее всего, это контрабанда. Они там только не изгаляются, чтобы перебросить товар. Там уже отработанный канал с румынами.

Тукано или турецкий hurcus-c больше подходит, чтобы "кукурузники" сажать или российские БПЛА валить, час МиГ-29 наверное несколько тысяч долларов стоит!

"Кукурузник" контрабандистов, который перехватил истребитель ВСУ (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)