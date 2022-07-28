Украинский "Илон Маск" создал для военных багги за 2 тысячи долларов: как выглядит эта машина

Команда Coolon (электрического грузовика) перед войной находилась во Львове - там они собирались зарегистрировать юридическое лицо и начать постройку завода. Проект был рассчитан на крупные европейские инвестиции. Но война заставила отложить эти планы.

Брызгалов со своей команды еще с 2014 года занимались важным делом - они ремонтировали дроны, рации и системы связи. Поэтому ребята вернулись в Кривой Рог и занялись привычным делом.

А еще через два месяца им снова пришлось поменять специализацию. В условиях полномасштабной войны у военных обнаружилась серьезная проблема - нехватка легкого и маневренного транспорта.

"Это маневренная война: быстро подошли, быстро отработали и быстро отошли. Для этого нужно очень много машин, они стали расходным материалом. Теперь вся страна ищет их за границей", - пояснил инженер.

Кроме микроавтобусов, внедорожников, в Украину стали привозить много спортивных, военных и полувоенных багги. Это небольшой легкий автомобиль высокой проходимости с открытыми колесами для езды по бездорожью.

И такие машины для ВСУ оказались самыми оптимальными. Но американские и европейские багги очень дорогие. И поэтому команда Coolon решила заняться производством отечественных багги.

Брызгалов с командой собрали уже два десятка багги для военных и еще столько же сейчас в производстве. Сейчас он хочет вернуться к своему основному детищу - электрического грузовика, на который есть уже две тысячи заказов.

Как создали украинские багги

К Брызгалову обратились волонтеры, которые знают его как инженера и изобретателя электрического грузовика. Команда изучила багги, который был привезен из-за границы. И в мае создала чертеж производства аналогичного транспорта в Украине.

"Мы посчитали, сколько нужно материала и человеко-часов, но оказалось, что заводы не очень хотят заниматься производством. Есть производители, которые потеряли заказы и готовы были присоединиться к этому процессу, но стоимость их работы была очень завышена", - добавил Брызгалов.

По проекту команды работа по изготовлению каркаса не должна превышать 20 тысяч гривен, а некоторые украинские заводы хотели от 25 до 45 тысяч гривен. Кроме того, сваренная рама требовала окраски и установки креплений для разного вида оружия. И отдельная работа - сборка автомобиля и запчастей.

Первый прототип багги команда Брызгалов собрала в гаражных условиях - его отдали местной территориальной обороне. Прототип понравился военным и после этого на инженера посыпалось много запросов на изготовление таких машин.

Инженер арендовал большое помещение, расширил количество работников до 16 человек и начал изготавливать автомобили серийно. Уже 20 машин выпустили, еще 22 - вы в процессе производства.

Украинский багги за 2 тысячи долларов

Цена багги из стран Европы начинается от 8 тысяч долларов, а некоторые модели стоят 20-30 тысяч долларов. А вот багги производства мастеров из Кривого Рога - всего 60 тысяч гривен. С учетом подорожания запчастей сейчас цена багги - 2 тысячи долларов.

"Никакой прибыли мы не получаем, но нам нужно платить аренду, кислород, сварочную проволоку, за инструменты. Поэтому мы держим стоимость на уровне 80 тысяч гривен, но это все равно дешевле, чем большинство "евроблях". Сейчас это, пожалуй, самая дешевая штурмовая машина в мире", - говорит Брызгалов.

Как собирают украинский багги

Каркас для багги сваривают и окрашивают на производстве, а двигатель и ходовую часть берут от старых "Жигулей" - проверяя все узлы очень тщательно.

"У нас есть участок ремонта, где мы заменяем изношенные элементы запчастей из поддержанных автомобилей, проверяем состояние двигателей. Восемь из 10 машин в таком состоянии, что мы даже радуемся, что убираем из с дорог", - делится Брызгалов.

Все производство багги - импровизированный конвейер. Есть участок сварки, заготовки материалов, подготовки узлов. И у каждого работника есть свой план.

На сборку одного автомобиля уходит два дня. Команда оптимизировала все процессы и сделать еще быстрее не получится - нужно дорогостоящее оборудование.

"Работаем без выходных по 16 часов. Приходится отказывать многим и объяснять, что у нас очередь на два месяца. Используем оборудование по производству электрогрузовика - небольшой лазер и токарный станок. Более мощный лазер стоит 70-80 тысяч долларов. Не зарабатывая на этом процессе, мы не можем инвестировать такие средства", - признается Брызгалов.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Есть нюансы и с запчастями - если с покупкой старых "Жигули" проблем нет, а некоторые их просто дарят, то найти новые запчасти, особенно те, которые до войны производили в РФ, сложнее.

Часть скупают в Харькове - их туда серым импортом привозили из России. Сейчас таких там почти не осталось, и Брызгалов выискивает по всей стране остатки со кладов. Можно найти заменители среди европейских запчастей, но это будет значительно дороже.

Шины на багги закупают в Белой Церкви на заводе "Росава". Предприятие почти не работает и приходится заранее заказывать по 100 шин, чтобы производство могло запуститься и их изготовить.

Для экономии времени конструкцию багги спроектировали под установку двигателей от ВАЗ 2102 до ВАЗ 2107. Остальные модели не используют. Вес багги со всеми креплениями - до 600 кг.

Мощность двигателя - 64 лошадиных сил и для этого веса хватает. Это позволяет преодолевать бездорожье, возить оружие и боеприпасы.

Деньги на изготовление багги команда ищет в разных источниках - волонтерская помощь, оборотные средства от продажи готовых машин.

"Какие-то деньги собираем сами, производим машины и отдаем военным. Например, разведчикам. Они много денег тратят на дроны, но ходят по 20 км пешком, чтобы корректировать артиллерию", - добавляет Брызгалов.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

На этапе расширения попросили помощи у нескольких инвесторов. Брызгалов рассчитался с ними акциями будущего предприятия по производству электрогрузовиков - собрал около 20 тысяч долларов.

Большинство заказов на багги поступают от волонтеров. Системных заказов, например, от Минобороны - нет. Инженер признается, что и не искали такой возможности, так как делать официально эти машины будет трудно. Нет сертификации, нет вин-кодов.

"Это сугубо волонтерская инициатива", - отмечает Брызгалов.

После войны - электромобили

Изобретатель признается, что запускать коммерческий проект по производству багги после войны не собирается. Его цель - электромобили.

"Баги – для фанатов. Все, кто катался на них, особенно по бездорожью, говорили, что хотели бы такое авто для рыбалки или дачи, но я всю жизнь пытался делать электрические автомобили. У меня никогда не было бензинового автомобиля. Даже если и будем что-то такое делать, то в электрической версии", - добавляет Брызгалов.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Сейчас превратить бензиновый багги в электрический можно, но машина из-за стоимости батареи подорожает втрое и будет больше весить. И для фронта они не подойдут - из-за необходимости постоянно заряжать батарею. Маневренность и мощь от этого также пострадают.

Брызгалов - фанат электромобилей. У него готовый проект электрического грузовика, который должен заменить бензиновые и дизельные "Газели". Рабочий прототип был презентован еще в мае 2020 года. Сейчас этот прототип возит детали для производства багги.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Ему несколько раз предлагали продать проект грузовика за большие деньги. Но он не согласился, так как на основе этой модели планирует запустить серийное производство.

Грузовик Coolon простой и дешевый. Базовая версия стоит 16 тысяч долларов. Такой автомобиль может перевезти до 2,5 тонны на расстояние 200 км.

Уже было около 2 тысяч заявок на такой автомобиль и есть договоренности с инвесторами на запуск первой очереди производства, а это почти 2 тысячи автомобилей в год.

Война отстрочила, но не отменила планы по запуску завода. И Львов был выбран не случайно - там много специалистов по производству транспорта.