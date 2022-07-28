Український "Ілон Маск" створив для військових баггі за 2 тисячі доларів: як виглядає ця машина

Команда Coolon (електричної вантажівки) перед війною перебувала у Львові - там вони збиралися зареєструвати юридичну особу і почати будівництво заводу. Проєкт був розрахований на великі європейські інвестиції. Але війна змусила відкласти ці плани.

Бризгалов зі своєї команди ще з 2014 року займалися важливою справою - вони ремонтували дрони, рації та системи зв'язку. Тому хлопці повернулися до Кривого Рогу і зайнялися звичною справою.

А ще через два місяці їм знову довелося поміняти спеціалізацію. В умовах повномасштабної війни у військових виявилася серйозна проблема-брак легкого і маневреного транспорту.

"Це маневрена війна: швидко підійшли, швидко відпрацювали та швидко відійшли. Для цього потрібно дуже багато машин, вони стали витратним матеріалом. Тепер вся країна шукає їх за кордоном", - пояснив інженер.

Крім мікроавтобусів, позашляховиків, в Україну стали привозити багато спортивних, військових і напіввійськових багі. Це невеликий легкий автомобіль високої прохідності з відкритими колесами для їзди по бездоріжжю.

І такі машини для ЗСУ виявилися найоптимальнішими. Але американські та європейські багі дуже дорогі. І тому команда Coolon вирішила зайнятися виробництвом вітчизняних багі.

Бризгалов з командою зібрали вже два десятки багі для військових і ще стільки ж зараз у виробництві. Зараз він хоче повернутися до свого основного дітища - електричної вантажівки, на яку є вже дві тисячі замовлень.

Як створили українські багі

До Бризгалова звернулися волонтери, які знають його як інженера і винахідника електричної вантажівки. Команда вивчила багі, який був привезений з-за кордону. І в травні створила креслення виробництва аналогічного транспорту в Україні.

"Ми порахували, скільки потрібно матеріалу і людино-годин, але виявилося, що заводи не дуже хочуть займатися виробництвом. Є виробники, які втратили замовлення і готові були приєднатися до цього процесу, але вартість їх роботи була дуже завищена", - додав Бризгалов.

За проєктом команди робота з виготовлення каркаса не повинна перевищувати 20 тисяч гривень, а деякі українські заводи хотіли від 25 до 45 тисяч гривень. Крім того, зварена рама вимагала забарвлення й установки кріплень для різного виду зброї. І окрема робота - збірка автомобіля і запчастин.

Перший прототип багі команда Бризгалов зібрала в гаражних умовах - його віддали місцевій територіальній обороні. Прототип сподобався військовим і після цього на інженера посипалося багато запитів на виготовлення таких машин.

Інженер орендував велике приміщення, розширив кількість працівників до 16 осіб і почав виготовляти автомобілі серійно. Вже 20 машин випустили, ще 22 - Ви в процесі виробництва.

Український багі за 2 тисячі доларів

Ціна багі з країн Європи починається від 8 тисяч доларів, а деякі моделі коштують 20-30 тисяч доларів. А ось багі виробництва майстрів з Кривого Рогу - всього 60 тисяч гривень. З урахуванням подорожчання запчастин зараз Ціна багі - 2 тисячі доларів.

"Ніякого прибутку ми не отримуємо, але нам потрібно платити оренду, кисень, зварювальний дріт, за Інструменти. Тому ми тримаємо вартість на рівні 80 тисяч гривень, але це все одно дешевше, ніж більшість "євроблях". Зараз це, мабуть, найдешевша штурмова машина у світі", - говорить Бризгалов.

Як збирають український багі

Каркас для багі зварюють і фарбують на виробництві, а двигун і ходову частину беруть від старих "Жигулів" - перевіряючи всі вузли дуже ретельно.

"У нас є ділянка ремонту, де ми замінюємо зношені елементи запчастин з підтриманих автомобілів, перевіряємо стан двигунів. Вісім з 10 машин в такому стані, що ми навіть радіємо, що прибираємо з доріг", - ділиться Бризгалов.

Все виробництво багі - імпровізований конвеєр. Є ділянка зварювання, заготівлі матеріалів, підготовки вузлів. І у кожного працівника є свій план.

На складання одного автомобіля йде два дні. Команда оптимізувала всі процеси та зробити ще швидше не вийде - потрібно дороге обладнання.

"Працюємо без вихідних по 16 годин. Доводиться відмовляти багатьом і пояснювати, що у нас черга на два місяці. Використовуємо обладнання з виробництва електровантажівки - невеликий лазер і токарний верстат. Більш потужний лазер коштує 70-80 тисяч доларів. Не заробляючи на цьому процесі, ми не можемо інвестувати такі кошти", - зізнається Бризгалов.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Є нюанси й з запчастинами - якщо з покупкою старих "Жигулі" проблем немає, а деякі їх просто дарують, то знайти нові запчастини, особливо ті, які до війни виробляли у РФ, складніше.

Частину скуповують у Харкові - їх туди сірим імпортом привозили з Росії. Зараз таких там майже не залишилося, і Бризгалов вишукує по всій країні залишки зі скарбів. Можна знайти замінники серед європейських запчастин, але це буде значно дорожче.

Шини на багі закуповують у Білій Церкві на заводі "Росава". Підприємство майже не працює і доводиться заздалегідь замовляти по 100 шин, щоб виробництво могло запуститися і їх виготовити.

Для економії часу конструкцію багі спроєктували під установку двигунів від ВАЗ 2102 до ВАЗ 2107. Інші моделі не використовують. Вага багі з усіма кріпленнями-до 600 кг.

Потужність двигуна - 64 кінських сил і для цієї ваги вистачає. Це дозволяє долати бездоріжжя, возити зброю і боєприпаси.

Гроші на виготовлення багі команда шукає в різних джерелах - волонтерська допомога, обігові кошти від продажу готових машин.

"Якісь гроші збираємо самі, виробляємо машини та віддаємо військовим. Наприклад, розвідникам. Вони багато грошей витрачають на дрони, але ходять по 20 км пішки, щоб коригувати артилерію", - додає Бризгалов.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

На етапі розширення попросили допомоги у кількох інвесторів. Бризгалов розрахувався з ними акціями майбутнього підприємства з виробництва електровантажівок - зібрав близько 20 тисяч доларів.

Більшість замовлень на багі надходять від волонтерів. Системних замовлень, наприклад, від Міноборони - немає. Інженер зізнається, що і не шукали такої можливості, оскільки робити офіційно ці машини буде важко. Немає сертифікації, немає вин-кодів.

"Це суто волонтерська ініціатива", - зазначає Бризгалов.

Після війни - електромобілі

Винахідник зізнається, що запускати комерційний проєкт з виробництва багі після війни не збирається. Його мета - електромобілі.

"Баги - для фанатів. Всі, хто катався на них, особливо по бездоріжжю, говорили, що хотіли б таке авто для риболовлі або дачі, але я все життя намагався робити електричні автомобілі. У мене ніколи не було бензинового автомобіля. Навіть якщо і будемо щось таке робити, то в електричній версії", - додає Бризгалов.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Зараз перетворити бензиновий багі в електричний можна, але машина через вартість батареї подорожчає втричі та буде більше важити. І для фронту вони не підійдуть - через необхідність постійно заряджати батарею. Маневреність і міць від цього також постраждають.

Бризгалов - фанат електромобілів. У нього готовий проєкт електричної вантажівки, який повинен замінити бензинові та дизельні "Газелі". Робочий прототип був презентований ще в травні 2020 року. Зараз цей прототип возить деталі для виробництва багі.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Йому кілька разів пропонували продати проєкт вантажівки за великі гроші. Але він не погодився, бо на основі цієї моделі планує запустити серійне виробництво.

Вантажівка Coolon проста і дешева. Базова версія коштує 16 тисяч доларів. Такий автомобіль може перевезти до 2,5 тонни на відстань 200 км.

Вже було близько 2 тисяч заявок на такий автомобіль і є домовленості з інвесторами на запуск першої черги виробництва, а це майже 2 тисячі автомобілів на рік.

Війна відстрочила, але не скасувала плани з запуску заводу. І Львів був обраний не випадково - там багато фахівців з виробництва транспорту.