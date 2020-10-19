Украинский боксер отреагировал на бой Ломаченко и Лопеса забавной фотожабой

Украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По результатам поединка судьи единогласным решением отдали победу Теофимо Лопесу. Для Ломаченко это стал второй проигранный бой в его профессиональной карьере. Украинский боксер Иван Редкач поделился яркой фотожабой по окончании чемпионского боя между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Редкач показав картинку, на которой Ломаченко представлен в образе ребенка на руках у Лопеса. Рядом с ними стоит боксер Орландо Салидо, который нанес украинцу первое поражение в его профессиональной карьере. Фотожабу украинец опубликовал на своей странице в Twitter.

"В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить", - подписал Редкач картинку.

Фотожаба на поединок Ломаченко и Лопеса (фото: twitter.com/IRedkach)

Бой Ломаченко - Лопес продлился все 12 раундов. Единогласным решением судей победителем был признан американец, который стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко не согласен с решением судей о результате боя с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором единогласным решением победу засчитали американскому боксеру. Украинец выступил с заявлением.

Также мы писали о том, что эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу - и это не Усик и Ломаченко.