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Украинский боксер отколошматил россиянина: яркое видео

Автор: Дмитрий Войналович

Украинский боксер Виктор Петров удачно стартовал на чемпионате мира 2021, который проходит в столице Сербии - Белграде. Наш спортсмен ярко победил Евгения Кооля из Федерации бокса России.

Чтобы смотреть видео боя, в котором украинец отколошматил россиянина, проскрольте до самого конца страницы.

Как известно, Виктор выступал в вечерней сессии в весовой категории до 67 кг.

Виктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)

В ярком противостоянии наш боксер проявил лучшие бойцовские качества. Поэтому и неудивительно, что его признали победителем единогласным решением судей!

Виктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)

Таким образом Петров вышел в 1/8 финала мирового первенства.

Виктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)

Добавим, что Виктор Петров является трехкратным чемпионом Европы среди юниоров и серебряным призером Чемпионата мира среди молодежи 2014 года.

Ранее мы писали, что Александр Усик купил себе элитный внедорожник за 30 млн после победы над Джошуа.

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Бокс