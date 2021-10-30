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Український боксер відколошматив росіянина: яскраве відео

Автор: Дмитрий Войналович

Український боксер Віктор Петров вдало стартував на Чемпіонаті світу 2021, який проходить у столиці Сербії - Белграді. Наш спортсмен яскраво переміг Євгенія Кооля з Федерації боксу Росії.

Щоб дивитися відео бою, у якому українець відколошматив росіянина, проскрольте до самого кінця сторінки.

Як відомо, Віктор виступав у вечірній сесії у ваговій категорії до 67 кг.

Віктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)

В яскравому протистоянні наш боксер проявив найкращі бійцівські якості. Тому і не дивно, що його визнали переможцем одноголосним рішенням суддів!

Віктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)

Відтак Петров вийшов до 1/8 фіналу світової першості.

Віктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)

Додамо, що Віктор Петров є триразовим чемпіоном Європи серед юніорів та срібним призером Чемпіонату світу серед молоді 2014 року.

Раніше ми писали, що Олександр Усик купив собі елітний позашляховик за 30 млн після перемоги над Джошуа.

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Бокс