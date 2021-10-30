Український боксер відколошматив росіянина: яскраве відео

Український боксер Віктор Петров вдало стартував на Чемпіонаті світу 2021, який проходить у столиці Сербії - Белграді. Наш спортсмен яскраво переміг Євгенія Кооля з Федерації боксу Росії.
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Як відомо, Віктор виступав у вечірній сесії у ваговій категорії до 67 кг.
Віктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)
В яскравому протистоянні наш боксер проявив найкращі бійцівські якості. Тому і не дивно, що його визнали переможцем одноголосним рішенням суддів!
Віктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)
Відтак Петров вийшов до 1/8 фіналу світової першості.
Віктор Петров (фото:instagram.com/viktorpetrovboxing)
Додамо, що Віктор Петров є триразовим чемпіоном Європи серед юніорів та срібним призером Чемпіонату світу серед молоді 2014 року.
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