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Украинский боец сделал сюрприз любимой по возвращению с фронта: познакомились в сети

STYLERЖизнь    26.06.2020 - 12:53
Украинский боец сделал сюрприз любимой по возвращению с фронта: познакомились в сети
Боец ВСУ сделал предложение возлюбленной (коллаж РБК-Украина)

В Одессе военнный ООС сделал привселюдно предложение своей девушке

Украинский военный Дмитрий Кузьмиченко вернулся с Донбасса и признался в любви своей девушке Елене Замрий. Кроме того, боец ВСУ сделал любимой предложение руки и сердца на глазах у всех.

Молодые люди познакомились по интернету, когда Дмитрий находился на фронте. Об этом пишет "Думская".

Украинский боец сделал сюрприз любимой по возвращению с фронта: познакомились в сети

"Я считаю, что это судьба и эти обстоятельства очень нас сплотили. Я ежедневно чувствовал поддержку Лены, даже на расстоянии. Это большая титаническая работа женщины — ждать своего мужа из зоны ООС, и я, не сомневаясь, принял решение просить ее руки", - рассказал о своем решении боец.

Елена совсем не ожидала такого поворота событий, для нее предложение руки и сердца стало приятным сюрпризом.

"Я не знала, но я очень долго его ждала, и не каких-то девять месяцев, а все свои 26 лет" — призналась Елена.

Боец ВСУ предложил любимой выйти за него замуж (YouTube)

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины военныесвадьба
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