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Украинский боец отправил в нокаут непобедимого соперника в первом же раунде: яркое видео

Новина українською →
США, Четверг 30 сентября 2021 12:21
Украинский боец отправил в нокаут непобедимого соперника в первом же раунде: яркое видео Фото: Игорь Потеря (facebook.com/IHORPOTIERIAMMA)
Автор: Роман Мирончук

Игорь Потеря, который является украинским бойцом смешанных единоборств (ММА), нокаутировал в первом раунде непобедимого ранее поляка Лукаша Судольски.

Подробней об этом бое - читайте в материале Styler ниже.

Перед поединком 25-летний Игорь Потеря считался аутсайдером. У украинца за плечами 19 побед и 2 поражения. Эта победа гарантировала ему контракт с UFC.

Бой прошел в рамках турнира "Претендентская серия Дэйна Уайта" в Лас-Вегасе.

Выступление украинца так впечатлило президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Уайта, что он сразу же подписал контракт с Потерей.

"Как же долго я ждал этой встречи, большой босс Дэйн Уайт. Целых 8 лет и наконец-то я там, где должен быть. Спасибо за возможность и подарки. Привыкайте, всевозможные бонусы я планирую забирать часто", - написал украинец и опубликовал фото с Уайтом.

В своем посте он также опубликовал видео, на котором стоит белый американский автомобиль Dodge с бантом. Похоже, что эту машину ему подарили. Игорь поблагодарил Уайта.

Напомним, Александр Усик после триумфальной победы над британским боксером Энтони Джошуа станцевал гопак и расплакался.

Мы также писали о том, что украинский чемпион рассказал про любимые автомобили.

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