Українським військовим збільшили виплати: хто отримає бонус і який

Українські військові (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Українські військові з 1 січня 2021 року отримуватимуть підвищені виплати - після укладання першого контракту із ЗСУ бійцям надається одноразовий бонус.

Про це передає АрміяInform.

При цьому для осіб, звільнених з військової служби за контрактом, у разі повторного прийняття їх на військову службу одноразову допомогу виплачувати не будуть.

Хто зможе отримати одноразові виплати і скільки

рядові - 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (зараз це 2 270 гривень) - у сумі 18 160 гривень:

сержанти та особи старшинського складу - 9 прожиткових мінімумів - 20 430 гривень;

офіцери - 10 прожиткових мінімумів - 22 700 гривень.

Хто має право на виплати

особи, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

особи, прийняті на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;

особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на 1 рік і більше;

особи, що підписали контракт терміном на 5 років і більше, серед військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення військових вишів, військових навчальних підрозділів вишів (підготовка яких здійснюється за державним замовленням) за умови вступу до виконання обов'язків за цими посадами

Виплати військовим ЗСУ за підписання першого контракту в 2021 (фото: armyinform.com.ua)

Зазначається, що виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рапортом військовослужбовця після набрання чинності першого контракту, призначення на посади і вступу до виконання обов'язків за посадою на підставі наказу командира частини, а не військкоматом під час призову на військову службу.

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