Украинским водителям напомнили о важном налоге: когда платить

На что нужно обратить внимание

В соответствии с нормами Налогового Кодекса Украины, плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили.

Объектом обложения транспортным налогом являются авто, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (сегодня это 6000 грн).

При оформлении сделки о приобретении права собственности сделка подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом.

Такая сделка считается совершенной с момента ее государственной регистрации.

Когда же платить транспортный налог?

За транспортные средства, приобретенные в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

То есть, в случае, если месяц, в котором приобретено транспортное средство, и месяц, в котором проведена процедура его государственной регистрации, являются разными, то уплачиваться транспортный налог должен с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.