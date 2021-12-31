Украинским водителям хотят взвинтить штрафы за неправильный рисунок протектора

В Украине предлагают ужесточить наказание для водителей за езду на транспорте, оборудованном шинами, у которых остаточная высота рисунка протектора не соответствует ПДД. Речь идет о существенном увеличении штрафов, а за повторное нарушение - даже лишении права управлять ТС на определенный срок.
Такой законопроект №6462 опубликован на сайте Верховной Рады, направлен на рассмотрение Комитета и уже предоставлен для ознакомления.
Авторами законодательной инициативы "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством оборудованным шинами с нарушением установленных законодательством требований" стала группа из 28 народных депутатов.
Так, инициируется дополнение КУоАП новой статьей 1213, которая предусматривает отдельную ответственность за управление водителем грузового авто или автобуса с шинами с неправильным рисунком - если остаточная высота рисунка протектора шины меньше, чем предусмотрено пунктом 31.4.5 ПДД, что утверждено постановлением КМУ от 10 октября 2001 года № 1306 - а именно:
Нужно сказать, что в настоящее время за такие действия водителям грузовиков грозит штраф в размере 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 гривен), а водителям автобусов - 40 необлагаемых налогом минималок (680 гривен).
"Указанный размер штрафа требует существенного увеличения, поскольку объективно не способен остановить совершение административного правонарушения из-за малозначительности. Водителю должно быть экономически невыгодно платить большие штрафы, которые можно направить на улучшение технического состояния транспортного средства, и тем самым предотвратить совершение административного правонарушения", - убеждены авторы законопроекта.
Как указывается в п. 31.4.5 ПДД, запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствия следующим требованиям (относительно колес и шин):
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