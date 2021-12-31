Украинским водителям хотят взвинтить штрафы за неправильный рисунок протектора

Авторами законодательной инициативы "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за управление транспортным средством оборудованным шинами с нарушением установленных законодательством требований" стала группа из 28 народных депутатов.

Как предлагают наказывать

Так, инициируется дополнение КУоАП новой статьей 1213, которая предусматривает отдельную ответственность за управление водителем грузового авто или автобуса с шинами с неправильным рисунком - если остаточная высота рисунка протектора шины меньше, чем предусмотрено пунктом 31.4.5 ПДД, что утверждено постановлением КМУ от 10 октября 2001 года № 1306 - а именно:

наложение штрафа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 8,5 тысячи гривен;

за повторное такое нарушение водителя смогут лишать права управления ТС сроком от полугода до 1 года.

Что сейчас

Нужно сказать, что в настоящее время за такие действия водителям грузовиков грозит штраф в размере 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 гривен), а водителям автобусов - 40 необлагаемых налогом минималок (680 гривен).

"Указанный размер штрафа требует существенного увеличения, поскольку объективно не способен остановить совершение административного правонарушения из-за малозначительности. Водителю должно быть экономически невыгодно платить большие штрафы, которые можно направить на улучшение технического состояния транспортного средства, и тем самым предотвратить совершение административного правонарушения", - убеждены авторы законопроекта.

Какой рисунок протектора неправильный

Как указывается в п. 31.4.5 ПДД, запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствия следующим требованиям (относительно колес и шин):