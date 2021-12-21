Стало известно, на каких автомобилях в Украине чаще всего нарушали ПДД в 2021 году

Фото: какие автомобили чаще всего нарушали ПДД в Украине в 2021 году (Pinterest)

Обнародована статистика, на каких автомобилях в Украине чаще всего нарушали ПДД. На первом месте – Volkswagen.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Штрафи UA.

Сервис Штрафы UА, позволяющий водителям оплачивать штрафы в онлайн-режиме, обнародовал статистику автомобилей, на которых в 2021 году чаще всего нарушали Правила дорожного движения.

Выборка сделана на основе данных по автомобилям, водители которых для оплаты штрафов воспользовались данным сервисом.

Интересно, что наиболее злостными нарушителями оказались вовсе не премиальные автомобили, которые по расхожему мнению часто ездят с нарушениями Правил. Лидер по количеству штрафов – немецкая марка Volkswagen с 33,7 тыс. штрафов.

На втором и третьем местах с большим отставанием – Toyota и Renault (23 051 и 21 782 штрафа соответственно). Также в Топ-5 нарушителей Mercedes-Benz и Skoda.

Топ-5 марок автомобилей, которые чаще всего нарушали ПДД в 2021 году

Volkswagen – 33 740 штрафов. Toyota – 23 051 штраф Renault – 21 782 штрафа Mercedes-Benz – 19 858 штрафов Skoda – 14 458 штрафов

Напомним, в США на побережье Калифорнийского залива водители оставляют машины на ночь с открытыми багажниками. Так владельцы авто показывают автомобильным ворам, что в машине ничего нет, и тем самым пытаются уберечь свои транспортные средства от вандализма.