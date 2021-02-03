Украинским водителям хотят упростить жизнь: о чем речь

Министерство внутренних дел Украины планирует изменить процедуру перерегистрации авто и перевести ее в онлайн-режим.
Об этом говорится в проекте постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", сообщает "Автопортал".
В МВД предлагают разрешить заключать договор купли-продажи авто с помощью сервиса "Электронный кабинет водителя". Это означает, что личное присутствие покупателя и продавца в органе получения услуги не понадобится.
Кроме того, проект постановления изменит процедуру сдачи экзаменов на права. Строк действия результатов теоретического экзамена увеличится с трех месяцев до двух лет.
Если же ученик будет проходить практику на автомобиле с автоматической коробкой передач, то в правах будет сделана соответствующая отметка.
Также планируется упрощение порядка подачи документов для подтверждения стажа вождения. Не нужно будет предоставлять справку с места работы или выписку из трудовой книжки. Кроме того, хотят отменить требования по водительскому стажу при открытии новой категории прав.
В водительских правах украинцев могут появиться новые отметки. Например, то, что водитель обязан пользоваться за рулем очками, контактными линзами, слуховым аппаратом или протезом.
Кроме того, в водительских правах намерены указывать еще и такие ограничения:
Напомним, в Украине изменили правила дорожного движения.
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