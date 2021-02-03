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Українським водіям хочуть спростити життя: про що мова

Автор: Роман Мирончук

Міністерство внутрішніх справ України планує змінити процедуру перереєстрації авто і перевести її в онлайн-режим.

Про це йдеться в проекті постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", повідомляє "Автопортал".

У МВС пропонують дозволити укладати договір купівлі-продажу авто за допомогою сервісу "Електронний кабінет водія". Це означає, що особиста присутність покупця і продавця в органі отримання послуги не знадобиться.

Крім того, проєкт постанови змінить процедуру здачі іспитів на права. Термін дії результатів теоретичного іспиту збільшиться з трьох місяців до двох років.

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Якщо ж учень буде проходити практику на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то в правах буде зроблена відповідна відмітка.

Також планується спрощення порядку подачі документів для підтвердження стажу водіння. Не потрібно буде надавати довідку з місця роботи або виписку з трудової книжки. Крім того, хочуть скасувати вимоги щодо водійського стажу при відкритті нової категорії прав.

У водійських правах українців можуть з'явитися нові позначки. Наприклад, те, що водій зобов'язаний користуватися за кермом окулярами, контактними лінзами, слуховим апаратом або протезом.

Крім того, у водійських правах хочуть вказувати ще й такі обмеження:

  • керування транспортним засобом тільки вдень;
  • управління тільки в радіусі "енної" кількості кілометрів від місця проживання власника, або тільки в межах міста/регіону;
  • управління без пасажирів;
  • тільки для їзди зі швидкістю не більше "енних" км/ч;
  • управління у супроводі власника посвідчення водія не менше еквівалентної категорії;
  • управління без причепа;
  • заборона пересування на автомагістралях;;
  • тільки керування транспортними засобами, обладнаними алкозамками

Нагадаємо, в Україні змінили правила дорожнього руху.

Ми також писали про те, що у Миколаєві чоловік в трусах побив водія авто і відібрав у нього машину.

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