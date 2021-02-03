Украинским водителям хотят упростить жизнь: о чем речь

МВД хочет украинским водителям упростить жизнь (фото: pixabay.com)

Министерство внутренних дел Украины планирует изменить процедуру перерегистрации авто и перевести ее в онлайн-режим.

Об этом говорится в проекте постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", сообщает "Автопортал".

В МВД предлагают разрешить заключать договор купли-продажи авто с помощью сервиса "Электронный кабинет водителя". Это означает, что личное присутствие покупателя и продавца в органе получения услуги не понадобится.

Кроме того, проект постановления изменит процедуру сдачи экзаменов на права. Строк действия результатов теоретического экзамена увеличится с трех месяцев до двух лет.

Если же ученик будет проходить практику на автомобиле с автоматической коробкой передач, то в правах будет сделана соответствующая отметка.

Также планируется упрощение порядка подачи документов для подтверждения стажа вождения. Не нужно будет предоставлять справку с места работы или выписку из трудовой книжки. Кроме того, хотят отменить требования по водительскому стажу при открытии новой категории прав.

В водительских правах украинцев могут появиться новые отметки. Например, то, что водитель обязан пользоваться за рулем очками, контактными линзами, слуховым аппаратом или протезом.

Кроме того, в водительских правах намерены указывать еще и такие ограничения:

управление транспортным средством только днем;

управление только в радиусе "энного" количества километров от места проживания владельца или только в пределах города/региона;

управление без пассажиров;

только для езды со скоростью не более "энных" км/ч;

управление в сопровождении владельца водительского удостоверения не менее эквивалентной категории;

управление без прицепа;

запрет передвижения на автомагистралях;

только управление транспортными средствами, оборудованными алкозамками.

Напомним, в Украине изменили правила дорожного движения.

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