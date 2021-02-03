Українським водіям хочуть спростити життя: про що мова

Міністерство внутрішніх справ України планує змінити процедуру перереєстрації авто і перевести її в онлайн-режим.
Про це йдеться в проекті постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", повідомляє "Автопортал".
У МВС пропонують дозволити укладати договір купівлі-продажу авто за допомогою сервісу "Електронний кабінет водія". Це означає, що особиста присутність покупця і продавця в органі отримання послуги не знадобиться.
Крім того, проєкт постанови змінить процедуру здачі іспитів на права. Термін дії результатів теоретичного іспиту збільшиться з трьох місяців до двох років.
Якщо ж учень буде проходити практику на автомобілі з автоматичною коробкою передач, то в правах буде зроблена відповідна відмітка.
Також планується спрощення порядку подачі документів для підтвердження стажу водіння. Не потрібно буде надавати довідку з місця роботи або виписку з трудової книжки. Крім того, хочуть скасувати вимоги щодо водійського стажу при відкритті нової категорії прав.
У водійських правах українців можуть з'явитися нові позначки. Наприклад, те, що водій зобов'язаний користуватися за кермом окулярами, контактними лінзами, слуховим апаратом або протезом.
Крім того, у водійських правах хочуть вказувати ще й такі обмеження:
Нагадаємо, в Україні змінили правила дорожнього руху.
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