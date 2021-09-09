Українським вчителям пообіцяли по 60 тис: хто отримає гроші

Вчителі в Україні отримають премії за звання "Вчитель року". Розмір виплати уряд збільшить до 60 тисяч гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram .

"Уряд прийняв рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурс "Учитель року", – повідомив глава Кабміну.

Тепер за перше місце буде присуджена премія в розмірі 60 тисяч гривень, за друге місце - 54 тисячі гривень, за третє - 48 тисяч гривень.

За обіцянкою уряду, із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися.

"Робота вчителів дуже важлива і відповідальна і вона повинна оцінюватися на належному рівні", - сказано в повідомленні.

Премія "Вчитель року"

Це щорічна Національна премія для вчителів-агентів освітніх змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не тільки щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, і підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано у 2017 році ГС "Освіторія" після підписання меморандуму з фондом Varkey Gems Foundation.