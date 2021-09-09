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Одна из областей Украины переводит школы на дистанционное обучение

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Ивано-Франковск, Четверг 09 сентября 2021 08:29
Одна из областей Украины переводит школы на дистанционное обучение Фото: В Ивано-Франковской области школы уходят на дистанционку (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Карантин в Ивано-Франковской области усилят и все школы без исключения перейдут на дистанционное обучение с 13 сентября. Причина в низкой иммунизации педагогов и высокой заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщается в сюжете телеканала "Украина 24".

На сегодня в области прививки сделали менее чем треть педагогов. Местные власти призывают учителей к вакцинации, иначе обучение так и будет продолжаться онлайн.

Глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила, что с 13 сентября все учебные заведения будут работать дистанционно.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей. 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме", - рассказала она.

Что будет в других областях

Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко 8 сентября на заседании Кабинета министров, хоть на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране прогнозируемо ухудшается, но еще не является критической.

Когда же Украине перейдет в "желтый" уровень, то работа учебных заведений, говорит Ляшко, тоже не будет ограничиваться, но при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой.

Как ранее мы писали, информация о жестком локдауне в Киеве с 15 сентября оказалась "бредом".

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