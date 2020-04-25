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Украинским студентам рассказали об окончании учебного года, экзаменах и сессии

STYLERЖизнь    25.04.2020 - 22:58
Украинским студентам рассказали об окончании учебного года, экзаменах и сессии
Учебный год в Украине закончат дистанционно (Иллюстративное фото: pixabay.com)

В Минобразования сообщили, как закончится учебный год в условиях карантина

Карантин в Украине ввел коррективы в учебный процесс в школах и вузах, и в Минобразования и науки приняли решение, как будет происходить окончание учебного года у студентов.

По словам исполняющей обязанности главы МОН Любомиры Мандзий, министерство уже направило всем учреждениям высшего образования рекомендации по окончании учебного года.

Чиновник добавила, что окончания учебного года будет происходить дистанционно.

"И учреждения высшего образования должны быть готовы завершить учебный год", - рассказала Мандзий в интервью "Радио Свобода".

Период проведения сессий смещать не будут, но сдавать ее могут в аудиториях только в том случае, если карантин смягчат.

"То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии", - сказала Мандзий.

Точно так же - дистанционно - высшие учебные заведения могут организовать и сдачи зачетов и экзаменов.

Что касается школьников, что для учеников учебный год должен завершиться в конце мая, и тоже в дистанционной форме.

"В июне точно не будет учебного процесса, будет окончание учебного года, оформление школьных документов. МОН рекомендовало сохранить привычную структуру учебного года. Учебный процесс в учебных заведениях заканчивался в последнюю неделю мая. Так и в этом году. Уроки с использованием дистанционных технологий будут происходить до конца мая", - отметила министр.

Мандзий добавила, что в начале следующего учебного года в школах учителя проведут "диагностику" материала, изучение которого пришлось на период карантина.

"И это будет то время, когда учителя смогут, поняв ситуацию, объяснить, повторить и обобщить отдельные темы для того, чтобы выровнять ситуацию с освоенным учебным материалом", - пояснила она.

Ранее мы писали о том, что ВНО во время карантина в Украине проведут по прежнему формату и процедуре, однако предусматриваются и некоторые изменения - с учетом действующих ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что Минобразования из-за карантина в Украине просит школы отказаться от выпускных и последних звонков.

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Новости Украины МОНобразованиекарантинучебный год
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