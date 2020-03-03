Украинским студентам приготовили неприятный сюрприз: что известно

Украинских студентов в начале марта ждет совсем неприятный сюрприз. Дело в том, что стипендию за февраль учащиеся вузов получат на месяц позже. Это касается не всех ученых заведений, но ряда из них. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки.

Студенты, кому не пришли выплаты в феврале, должны получить ее в следующем месяце, марте.

При этом в Министерстве отметили, что такая ситуация касается только тех заведений, где начисляют стипендии после 17 числа каждого месяца. В других вузах все выплаты студенты получили вовремя.

"Безусловно, любые задержки обязательных выплат, в частности академических или социальных стипендий, являются неприемлемыми, поэтому мы надеемся на скорейшее урегулирование этого вопроса", - сообщает МОН.

Напомним, на данный момент минимальная академическая стипендия составляет 490 гривен для студентов учебных заведений профессионального образования и 1300 гривен – для тех, кто учится в университетах.

Как ранее сообщалось, комитет парламента по гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу законопроект о внесении изменений в закон о социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в части повышения стипендий и ежегодной помощи.