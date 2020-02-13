Раде рекомендуют повысить стипендии детям-сиротам

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Комитет по вопросам информполитики рекомендует Раде принять соответствующий законопроект за основу

Комитет парламента по гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу законопроект о внесении изменений в закон о социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в части повышения стипендий и ежегодной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет на своем заседании 12 февраля рассмотрел проект закона № 2013 "О внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по повышению размера стипендии и ежегодной помощи".

Документом предлагается повысить стипендии студентам, детям-сиротам, и детям, лишенным родительской опеки и учащимся, в размере не менее 150 процентов размера прожиточного минимума в среднем на душу населения. Также законопроектом предусмотрена ежегодная выплата на приобретение учебной литературы в размере не менее трех месячных социальных стипендий, которая им предназначена.

"Сегодня в учебных заведениях обучается более 15 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и принятие такого закона позволит поддержать указанные выше категории студентов, которые сейчас являются незащищенными", - указано в сообщении ВР.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №2013 за основу, а также предусмотреть его вступление в силу с первого января следующего года", - сообщили в Раде.

Напомним, Верховная рада планирует усилить социальные гарантии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые находятся под опекой или попечительством. Документом предлагается унификация принципов назначения госпомощи семьям с детьми и установка адресного подхода для назначения государственной социальной помощи.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей".