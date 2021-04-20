Українським школярам розповіли, чи вони будуть вчитися влітку

Українські школярі можуть продовжити навчання влітку 2021 року за пандемії коронавірусу і великої кількості канікул. Рішення про заняття влітку буде приймати сам навчальний заклад.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі ТСН.

Горбачов нагадав, що навчальний рік в школах триває до 30 червня. Так передбачає закон. Влада на місцях може самостійно приймати рішення щодо навчального процесу.

"Якщо школа або департамент освіти вирішить продовжити навчальний рік, то вони мають на це право. Учні повинні навчатися не менше 175 навчальних днів у році", - сказав Горбачов.

До речі, у Тернополі зараз вирішили послабити карантин і відновити очне навчання учнів 5-11 класів. На такий крок пішли на тлі зменшення захворюваності серед школярів та вчителів.

Нагадаємо, що через ситуації з коронавірусом Міністерство освіти і науки рекомендувало відправити школярів 5-11 класів у "жовтих" і "помаранчевих" регіонах "дистанційку".