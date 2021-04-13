Стало известно, когда в Киеве откроются детские сады
Детские садики в Киеве, которые закрыли 5 апреля из-за карантина, откроются только 10 мая.
Об этом нам рассказали сотрудники нескольких детских садов столицы, которые уже получили информацию от начальства.
"Мы уже сегодня получили инструкцию. Мы откроемся не раньше 10 мая. Пока что сидим, ну а что делать", - рассказала одна из сотрудниц дошкольного учреждения Голосеевского района.
О таких же предполагаемых датах открытия садиков есть информация и из других районов Киева. Один из наших источников из Управления образованием Голосеевской ОГА рассказал, что прозвучала даже дата 7 июня (открытия садиков), мол, в дошкольных учреждениях ждут вакцину для сотрудников, а она прибудет не раньше 20 мая.
Напомним, что 19 марта Киев оказался в "красной" карантинной зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые требует этот уровень эпидемиологической опасности, но тогда общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали. Но, как известно, детские садики в Киеве закрыли 5 апреля в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в столице.
Отметим, что официальная информация по открытию или продлению закрытия детских садов появится только 14 апреля. В этот день состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве.
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