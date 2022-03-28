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Украинским переселенцам будут платить по 2000 гривен: как их получить

Фото: Украинские беженцы будут получать материальную помощь (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". Детям будут платить 3000 гривен, взрослым - 2000 гривен.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов уверил, что украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за российской войны в Украине, будут ежемесячно получать помощь.

"Мы сейчас перешли на новую систему поддержки - ежемесячная выплата в размере 2 тысяч гривен гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, и 3 тысячи на детей", - заявил министр.

Как получить помощь

Чтобы получить финансовую помощь от государства, переселенцам следует зарегистрироваться на портале "Дия" или в центрах предоставления административных услуг по месту жительства. Потом ждать, когда деньги придут на указанную карту.

Кроме того, в Украине была введена поддержка для работодателей, которые создают новые рабочие места для временно перемещенных лиц.

Кроме того, в Украине будут поддерживаться работодатели, которые создают новые рабочие места для временно перемещенных лиц.

"В течение двух месяцев, когда они создадут новое рабочее место для переселенца, зарегистрируются либо в центре занятости, либо на портале "Дия", они также смогут получить компенсацию в размере 6,5 тысяч гривен", - заявил Немчинов.

Помощь предоставляется лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа єПідтримка. Это следующие регионы:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • г. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Как мы ранее писали, что будет, если не платить за коммуналку во время войны.

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