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Українським переселенцям платитимуть по 2000 гривень: як їх отримати

Фото: українські біженці отримуватимуть матеріальну допомогу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Кабінет Міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд гривень на програму "Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг". Дітям платитимуть 3000 гривень, дорослим - 2000 гривень.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов завірив, що українці, які вимушені покинути свої будинки через російську війну в Україні, будуть щомісяця отримувати допомогу.

"Ми зараз перейшли на нову систему підтримки - щомісячна виплата в розмірі 2 тисяч гривень громадянам, які вимушено залишили свої будинки, і 3 тисячі на дітей", - заявив міністр.

Як отримати допомогу

Щоб отримати фінансову допомогу від держави, переселенцям слід зареєструватися на порталі "Дія" або в центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання. Потім чекати, коли гроші прийдуть на зазначену карту.

Крім того, в Україні була введена підтримка для роботодавців, які створюють нові робочі місця для тимчасово переміщених осіб.

Крім того, в Україні будуть підтримуватися роботодавці, які створюють нові робочі місця для тимчасово переміщених осіб.

"Протягом двох місяців, коли вони створять нове робоче місце для переселенця, зареєструються або в центрі зайнятості, або на порталі "Дія", вони також зможуть отримати компенсацію в розмірі 6,5 тисяч гривень", - заявив Немчинов.

Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та запроваджена програма Є-Підтримка. Це наступні регіони:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • м. Київ
  • Луганська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернігівська область

Як ми раніше писали, що буде, якщо не платити за комуналку під час війни.

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Переселенці з Донбасу