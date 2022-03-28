Українським переселенцям платитимуть по 2000 гривень: як їх отримати

"Ми зараз перейшли на нову систему підтримки - щомісячна виплата в розмірі 2 тисяч гривень громадянам, які вимушено залишили свої будинки, і 3 тисячі на дітей", - заявив міністр.

Як отримати допомогу

Щоб отримати фінансову допомогу від держави, переселенцям слід зареєструватися на порталі "Дія" або в центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання. Потім чекати, коли гроші прийдуть на зазначену карту.

Крім того, в Україні була введена підтримка для роботодавців, які створюють нові робочі місця для тимчасово переміщених осіб.

Крім того, в Україні будуть підтримуватися роботодавці, які створюють нові робочі місця для тимчасово переміщених осіб.

"Протягом двох місяців, коли вони створять нове робоче місце для переселенця, зареєструються або в центрі зайнятості, або на порталі "Дія", вони також зможуть отримати компенсацію в розмірі 6,5 тисяч гривень", - заявив Немчинов.

Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, а також території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та запроваджена програма Є-Підтримка. Це наступні регіони: