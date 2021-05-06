Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: кому и сколько добавят
Коллаж РБК-Украина: Пенсии в Украине пересчитают 1 июля
Украинских пенсионеров ждет перерасчет пенсионных выплат 1 июля. Связано это с повышением размера прожиточного минимума (ПМ).
Об єтом идет речь в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Так, сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), увеличится с июля на 85 грн - с 1769 до 1854 грн.
Отметим, что согласно проекту госбюджета на 2021 год, ПМ возрастет к концу 2021 года до 1934 грн.
Соответственно, увеличатся выплаты в таких категориях:
- доплата за сверхнормативный стаж (1% от ПМ), предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (для неработающих пенсионеров);
- надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";
- овышение в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";
- ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;
- минимальные размеры пенсий по потере кормильца членам семей военнослужащих;
- минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- государственная социальная помощь на уход инвалидам войны и надбавки донорам.
Ранее мы писали, что пенсии в Украине могут резко вырасти. Уже названы условия.