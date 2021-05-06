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Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: кому и сколько добавят

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 15:40
Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: кому и сколько добавят Коллаж РБК-Украина: Пенсии в Украине пересчитают 1 июля
Автор: Светлана Мащенко

Украинских пенсионеров ждет перерасчет пенсионных выплат 1 июля. Связано это с повышением размера прожиточного минимума (ПМ).

Об єтом идет речь в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Так, сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), увеличится с июля на 85 грн - с 1769 до 1854 грн.

Отметим, что согласно проекту госбюджета на 2021 год, ПМ возрастет к концу 2021 года до 1934 грн.

Соответственно, увеличатся выплаты в таких категориях:

  • доплата за сверхнормативный стаж (1% от ПМ), предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (для неработающих пенсионеров);
  • надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";
  • овышение в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";
  • ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;
  • минимальные размеры пенсий по потере кормильца членам семей военнослужащих;
  • минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
  • государственная социальная помощь на уход инвалидам войны и надбавки донорам.
Вырастет и размер максимальной пенсии (он составляет 10 ПМ) - с 17690 до 18540 грн.

Ранее мы писали, что пенсии в Украине могут резко вырасти. Уже названы условия.

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