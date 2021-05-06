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Українським пенсіонерам перерахують пенсії: кому і скільки додадуть

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 15:40
Українським пенсіонерам перерахують пенсії: кому і скільки додадуть Колаж РБК-Україна: пенсії в Україні перерахують 1 липня
Автор: Світлана Мащенко

Українських пенсіонерів чекає перерахунок пенсійних виплат 1 липня. Пов'язано це з підвищенням розміру прожиткового мінімуму (ПМ).

Про це йдеться в прес-службі Пенсійного фонду України.

Так, сума прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), збільшиться з липня на 85 грн - з 1769 до 1854 грн.

Зазначимо, що згідно з проектом держбюджету на 2021 рік, ПМ зросте до кінця 2021 року до 1934 грн.

Відповідно, збільшаться виплати в таких категоріях:

  • доплата за понаднормовий стаж (1% від ПМ), передбачений Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (для непрацюючих пенсіонерів);
  • надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";
  • відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";
  • щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
  • мінімальні розміри пенсій по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців;
  • мінімальна пенсійна виплата людям з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
  • державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни та надбавки донорам.
Зросте і розмір максимальної пенсії (він становить 10 ПМ) - з 17690 до 18540 грн.

Раніше ми писали, що пенсії в Україні можуть різко зрости. Вже названі умови.

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