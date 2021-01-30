Украинским пенсионерам готовят приятный сюрприз: кому и на сколько повысят выплаты

Пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине хотят повысить размер выплат пенсионерам "чернобыльцам" - такие законопроекты рассмотрел и поддержал парламентский комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Речь идет о проектах закона № 4555 и № 4555-1, говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что инициативы направлены на обеспечение выполнения решений Конституционного Суда в части восстановления конституционных прав граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Они предусматривают обеспечение права на получение государственной пенсии, исчисленной с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2021 года.

Напомним, что сейчас минималка в Украине составляет 6 тысяч гривен.

Также сообщается, что такое повышение пенсий будет распространяться:

на всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой;

на лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, участвовавших в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и которые вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Соответствующие законопроекты комитет рекомендовал поддержать народным депутатам.

Ранее сообщалось, что в 2021 году пенсии украинцев станут больше.

Также мы писали о том, что недавно в Минсоцполитики дали прогноз по запуску накопительной пенсионной системы.