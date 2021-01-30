Украинским пенсионерам готовят приятный сюрприз: кому и на сколько повысят выплаты

В Украине хотят повысить размер выплат пенсионерам "чернобыльцам" - такие законопроекты рассмотрел и поддержал парламентский комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
Речь идет о проектах закона № 4555 и № 4555-1, говорится на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что инициативы направлены на обеспечение выполнения решений Конституционного Суда в части восстановления конституционных прав граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Они предусматривают обеспечение права на получение государственной пенсии, исчисленной с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2021 года.
Напомним, что сейчас минималка в Украине составляет 6 тысяч гривен.
Также сообщается, что такое повышение пенсий будет распространяться:
Соответствующие законопроекты комитет рекомендовал поддержать народным депутатам.
Ранее сообщалось, что в 2021 году пенсии украинцев станут больше.
Также мы писали о том, что недавно в Минсоцполитики дали прогноз по запуску накопительной пенсионной системы.
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