Українським пенсіонерам готують приємний сюрприз: кому і на скільки підвищать виплати

Пенсії в Україні (колаж РБК-Україна)

В Україні хочуть підвищити розмір виплат пенсіонерам "чорнобильцям" - такі законопроекти розглянув і підтримав парламентський комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Мова йде про проекти закону № 4555 і № 4555-1, йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що ініціативи спрямовані на забезпечення виконання рішень Конституційного Суду в частині поновлення конституційних прав громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Вони передбачають забезпечення права на отримання державної пенсії, обчисленої з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, що зараз мінімалка в Україні становить 6 тисяч гривень.

Також повідомляється, що таке підвищення пенсій буде поширюватися:

на всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою;

на осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї і які внаслідок цього стали особами з інвалідністю

Відповідні законопроекти комітет рекомендував підтримати народним депутатам.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році пенсії українців стануть більше.

Також ми писали про те, що нещодавно в Мінсоцполітики дали прогноз по запуску накопичувальної пенсійної системи.