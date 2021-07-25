Украинским пенсионерам готовят новые ежемесячные доплаты: кого это касается

В частности, речь идет о пенсионерах старше 75 лет, в введут выплаты с октября, хотя ранее сообщалось о переносе на сентябрь.

"Решение о том, что 75-летние люди будут получать по 400 гривен, было принято в феврале. Это будет 1 октября", - рассказала чиновник.

Лазебная заверила, что такая программа "будет безусловно выполнена своевременно".

Также она отметила, что программу социальной помощи пожилым людям в 2022 году хотят расширить в том числе и на пенсионеров в возрасте от 70 лет и старше.

Так, добавила Лазебная, в министерстве уже подготовлено соответствующее решение.

Отметим, что сейчас в Украине граждане старше 80 лет получают надбавки к пенсии в размере 500 гривен каждый месяц.