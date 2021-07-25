UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинским пенсионерам готовят новые ежемесячные доплаты: кого это касается

Автор: Владимир Костырин

В Украине пенсионерам готовят дополнительные выплаты в размере 400 гривен, при этом такие ежемесячные надбавки ожидают только категории граждан, у которых имеется достаточный страховой стаж, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом передает "Сегодня".

В частности, речь идет о пенсионерах старше 75 лет, в введут выплаты с октября, хотя ранее сообщалось о переносе на сентябрь.

"Решение о том, что 75-летние люди будут получать по 400 гривен, было принято в феврале. Это будет 1 октября", - рассказала чиновник.

Лазебная заверила, что такая программа "будет безусловно выполнена своевременно".

Также она отметила, что программу социальной помощи пожилым людям в 2022 году хотят расширить в том числе и на пенсионеров в возрасте от 70 лет и старше.

Так, добавила Лазебная, в министерстве уже подготовлено соответствующее решение.

Отметим, что сейчас в Украине граждане старше 80 лет получают надбавки к пенсии в размере 500 гривен каждый месяц.

Ранее сообщалось, что в Украине более 30 тысяч пенсионеров получат надбавку - это коснется граждан с инвалидностью I группы.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года в Украине составил 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсионерыМинистерство социальной политикиПенсии