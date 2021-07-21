Более 30 тысяч пенсионеров получат надбавку: кого это коснется

Кабинет министров внес изменения в постановление о доплате лицам, получающим менее 2200 гривен пенсии. Надбавки получат более 30 тысяч человек с инвалидностью I группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 21 июля, которое транслировалось на Youtube .

"Целью принятия акта является обеспечение поддержки лиц с инвалидностью I группы путем предоставления с 1 июля ежемесячной доплаты к пенсии в сумме, которой не хватает до 2 200 гривен", - говорится пояснительной записке к документу.

В документе отмечается, что сейчас более 30 тыс. лиц с инвалидностью получают пенсию и социальные выплаты в размере до 2 200 гривен.