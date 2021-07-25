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Украинским пенсионерам готовят новые ежемесячные доплаты: кого это касается

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Воскресенье 25 июля 2021 07:34
Украинским пенсионерам готовят новые ежемесячные доплаты: кого это касается Коллаж РБК-Украина: пенсионеры в Украине получат надбавки
Автор: Владимир Костырин

В Украине пенсионерам готовят дополнительные выплаты в размере 400 гривен, при этом такие ежемесячные надбавки ожидают только категории граждан, у которых имеется достаточный страховой стаж, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом передает "Сегодня".

В частности, речь идет о пенсионерах старше 75 лет, в введут выплаты с октября, хотя ранее сообщалось о переносе на сентябрь.

"Решение о том, что 75-летние люди будут получать по 400 гривен, было принято в феврале. Это будет 1 октября", - рассказала чиновник.

Лазебная заверила, что такая программа "будет безусловно выполнена своевременно".

Также она отметила, что программу социальной помощи пожилым людям в 2022 году хотят расширить в том числе и на пенсионеров в возрасте от 70 лет и старше.

Так, добавила Лазебная, в министерстве уже подготовлено соответствующее решение.

Отметим, что сейчас в Украине граждане старше 80 лет получают надбавки к пенсии в размере 500 гривен каждый месяц.

Ранее сообщалось, что в Украине более 30 тысяч пенсионеров получат надбавку - это коснется граждан с инвалидностью I группы.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года в Украине составил 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

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пенсионеры Министерство социальной политики Пенсии
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