Українським пенсіонерам готують нові щомісячні доплати: кого це стосується

В Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж, розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Про це передає " Сьогодні ".

Зокрема, мова йде про пенсіонерів старше за 75 років, в введуть виплати з жовтня, хоча раніше повідомлялося про перенесення на вересень.

"Рішення про те, що 75-річні люди отримуватимуть по 400 гривень, було прийнято в лютому. Це буде 1 жовтня", - розповіла чиновник.

Лазебна запевнила, що така програма "буде безумовно виконана своєчасно".

Також вона зазначила, що програму соціальної допомоги літнім людям в 2022 році хочуть розширити в тому числі й на пенсіонерів у віці від 70 років і старше.

Так, додала Лазебна, в міністерстві вже підготовлено відповідне рішення.

Зауважимо, що зараз в Україні громадяни старше за 80 років отримують надбавки до пенсії в розмірі 500 гривень щомісяця.