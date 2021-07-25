Українським пенсіонерам готують нові щомісячні доплати: кого це стосується
В Україні пенсіонерам готують додаткові виплати в розмірі 400 гривень, при цьому такі щомісячні надбавки очікують тільки категорії громадян, у яких є достатній страховий стаж, розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Про це передає "Сьогодні".
Зокрема, мова йде про пенсіонерів старше за 75 років, в введуть виплати з жовтня, хоча раніше повідомлялося про перенесення на вересень.
"Рішення про те, що 75-річні люди отримуватимуть по 400 гривень, було прийнято в лютому. Це буде 1 жовтня", - розповіла чиновник.
Лазебна запевнила, що така програма "буде безумовно виконана своєчасно".
Також вона зазначила, що програму соціальної допомоги літнім людям в 2022 році хочуть розширити в тому числі й на пенсіонерів у віці від 70 років і старше.
Так, додала Лазебна, в міністерстві вже підготовлено відповідне рішення.
Зауважимо, що зараз в Україні громадяни старше за 80 років отримують надбавки до пенсії в розмірі 500 гривень щомісяця.
Раніше повідомлялося, що в Україні понад 30 тисяч пенсіонерів отримають надбавку - це торкнеться громадян з інвалідністю I групи.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року в Україні склав 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.