Стало известно, когда стартует пенсионная реформа и что изменится для украинцев

Пенсионная реформа в Украине, подразумевающая в частности введение накопительной системы наряду с действующей солидарной, может быть запущена через несколько лет, и в настоящее время идет подготовка к новшеству.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в рамках 7-го Украинского финансового форума .

Когда может стартовать пенсионная реформа

По словам чиновника, для начала реформы необходимо найти "фискальное пространство", и ведомство "вовлеклось в этот процесс", продолжая "искать способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах".

Марченко подчеркнул, что речь идет о накопительном или обязательном уровне, поэтому именно госбюджет станет ключевым механизмом перераспределения.

Также министр обратил внимание на продолжающуюся активную дискуссию - в каком формате произойдет запуск пенсионной реформы, однако при этом убежден, что к новшеству "наверняка готовы" и профессиональная среда, и рынок, и общество.

Минфин дорабатывает модель накопительной пенсионной системы вместе с министерством социальной политики. Такая система образуется как дополнительная к действующей солидарной пенсии (по стажу). Следующим этапом является добровольное пенсионное страхование, которое осуществляется с привлечением негосударственных пенсионных фондов.

Дискуссионными вопросами являются: размер взносов, переходный период на первые годы запуска системы, и особенности участия.

Как это будет работать

В Минсоцполитики в августе подготовили информационный материал о введении накопительной пенсии, когда при запуске обязательных пенсионных накоплений предлагается установить отчисления в 4%.

Вот как выглядят расчеты при таких отчислениях от зарплаты, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности на 3% выше инфляции в год.

Фото: msp.gov.ua

Построена модель для гражданина Украины, который:

получает зарплату 15 тысяч гривен в месяц

работает и накапливает с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа)

на свой пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который за него заплатил работодатель (всего 4% - 600 гривен),

после завершения периода работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет,

все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),

получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня - 3 624 гривны (по состоянию на 1 марта 2021).

В этом примере средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет составит у гражданина 3 117 гривен. Вместе с солидарной пенсией украинец будет получать 6 741 гривну, то есть 45% от своей зарплаты.